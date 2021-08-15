الإمارات تسجل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، 1189 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا، و1419 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 701 ألف و776 حالة، والوفيات إلى 2001 حالة، كما ارتفعت حالات الشفاء إلى 679 ألفا و760 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات (كوفيد-19) في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.