«غرباوي» يبيع الوهم للمواطنين باستخدام «مستحضرات التجميل».. والأمن يضبطه

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من ضبط "مستريح جديد".

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين مقيم بمحافظة كفر الشيخ وآخران، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.