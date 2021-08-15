الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«غرباوي» يبيع الوهم للمواطنين باستخدام «مستحضرات التجميل».. والأمن يضبطه

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من ضبط "مستريح جديد".

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين مقيم بمحافظة كفر الشيخ وآخران، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

الاموال العامة محافظة الغربية مباحث الأموال العامة ضبط مستريح نصب علي المواطنين النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

الاستعلام عن نتيجة الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

التعليم العالي تعلن شرطًا للقبول بالجامعات الأهلية

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

«الوزراء» يكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه

موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بحماية القدس

إسرائيل تسجل 4145 إصابة جديدة بكورونا

تصعيد دبلوماسى بين إسرائيل وبولندا بسبب «ممتلكات اليهود»