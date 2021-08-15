ألبانيا: سنؤوى مئات الأفغان بشكل مؤقت استجابة للإدارة الأمريكية

قال رئيس وزراء ألبانيا إن بلاده ستؤوي بشكل مؤقت مئات الأفغان الذين عملوا مع قوات حفظ السلام الغربية، وهم الآن يواجهون تهديدا من قبل حركة "طالبان"، وذلك استجابة لطلب من الإدارة الأمريكية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، عن إيدي راما قوله: "إن الإدارة الأمريكية طلبت من ألبانيا أن تكون بمثابة مكان عبور لعدد محدد من المهاجرين السياسيين الأفغان الذين تعتبر الولايات المتحدة وجهتهم النهائية.. لا شك أننا لن نقول لا".

وأضاف أن الحكومة الألبانية استجابت أيضا بشكل إيجابي لطلبات اثنين من المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيواء مئات المثقفين الأفغان والناشطات الأفغان الذين تم تهديدهم بالإعدام من قبل حركة "طالبان".

وأشار رئيس الوزراء الألباني إلى أن "بلاده تقف إلى جانب الولايات المتحدة ليس فقط عندما نحتاجها لمشاكلنا.. ولكن حتى عندما يحتاجون إلينا في أي وقت".

وكشفت طالبان عن أنها سيطرت على سجن ولاية لغمان المركزي شرقي أفغانستان، وأطلقت سراح جميع المعتقلين داخلها.

وأكدت الحركة أنه عصر اليوم سقطت مديرية برمل بولاية بكتيا بكافة ملحقاتها في أيدي قوات طالبان، بينما قوات الجيش الأفغاني والشرطة جاءوا واستسلموا لعناصر طالبان، وسلموا لهم جميع الأسلحة والتجهيزات العسكرية.

وكشفت طالبان، في وقت سابق، عن أن قواتها شنت هجمات من 4 محاور على مدينة مهترلام عاصمة ولاية لغمان، وتم كسر الحزام الأمني والدفاعي للمدينة، وأحرز مقاتلوها تقدما باتجاه مقر الولاية.

وأكدت طالبان استسلام حاكم ولاية بكتيا "كل نبي أحمد زي"، وقائد الشرطة "دولت خان زدران"، و"عزيز الله كاروان" وعدد كبير من الجنود والشرطة لعناصر الحركة في مدينة شرنة بالولاية المذكورة، وتسليم مدرعات وسيارات وكميات كبيرة من الأسلحة والتجهيزات العسكرية.

وأكد مسئولون محليون أفغانيون، في وقت سابق السبت، سقوط مدينة مزار شريف أحد أهم مدن أفغانستان، بيد حركة طالبان، بينما فرت القوات الأفغانية الحكومية، من مزار شريف نحو أوزبكستان.