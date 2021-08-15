البحرين تدين إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا تجاه نجران السعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، في استهداف ممنهج ومتعمد للمدنيين و المنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - وقوف مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة القانون الدولي الإنساني وكافة القيم الأخلاقية.

كما أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم ، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية.. مشيدا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ قبل الوصول إلى هدفه.

ودعا العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية"، مجددا التأكيد على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.



كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في نجران بالمملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي، اعترضته قوات التحالف.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبة المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.