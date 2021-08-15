الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا تجاه نجران السعودية

إطلاق صاروخًا باليستيًا
إطلاق صاروخًا باليستيًا

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، في استهداف ممنهج ومتعمد للمدنيين و المنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - وقوف مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة القانون الدولي الإنساني وكافة القيم الأخلاقية.

كما أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم ، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية.. مشيدا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ قبل الوصول إلى هدفه.

ودعا العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية"، مجددا التأكيد على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
 

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في نجران بالمملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي، اعترضته قوات التحالف.


وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبة المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

الاستعلام عن نتيجة الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

التعليم العالي تعلن شرطًا للقبول بالجامعات الأهلية

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

«الوزراء» يكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه

موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بحماية القدس

إسرائيل تسجل 4145 إصابة جديدة بكورونا

تصعيد دبلوماسى بين إسرائيل وبولندا بسبب «ممتلكات اليهود»