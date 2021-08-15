غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الكمال ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية بقرية الكمال بمركز المنيا، وذلك خلال يومي 16 و17 من أغسطس الجاري، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

كانت مديرية الصحة بالمنيا، أعلنت تقديم الخدمات الطبية لـ 58 الف و200 سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة حتى نهاية شهر يوليو الماضي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، والعمل على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والفحوصات الطبية بالمجان، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمرأة المصرية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم فحص 2200 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين واضاف انه تم فحص 58 ألفا و200 سيدة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة، و ان اعمال المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن العديد من الأمراض اهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، الى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.