الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

27 أغسطس..

المركز الكاثوليكي يقيم ندوة لتكريم أبطال مسلسل «ليه لأ 2»

ليه لأ
ليه لأ

يقيم المركز الكاثوليكي المصرى للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، ندوة تكريم لأبطال الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" للنجمة منة شلبى، يوم الجمعة الموافق 27 من أغسطس الجارى في تمام الساعة السابعة مساءًا بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

قصة مسلسل ليه لأ

يتناول المسلسل قضية اجتماعية مهمة، وهي تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال.

وتدور قصة المسلسل بصفة عامة حول حكايات جديدة عن أزمات النساء في المجتمع الشرقي والمعاناة التي يتعرضن لها من قبل أزواجهن ومواقف التحرش في الأماكن العامة وغيرها من المواقف التي تمس حياة المرأة، بما في ذلك أزمة تأخر الحمل وصعوبات تربية الأبناء.

مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني يرصد حكاية ندى، التي ترغب في تكفل طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل، حيث أن العمل يتطرق إلى موضوع التمرد على المسلّمات، وهو مناسبة لنسأل لماذا علينا الالتزام بما اعتدنا عليه، وألاّ نتمرد على ما يفرض علينا بحكم المجتمع والتقاليد، ويكشف العمل عن طرق أخرى لتحقيق حلم الأمومة.

وقد حقق مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني نجاحًا وتفاعلًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، خاصة وأنه يتضمن بين طيات أحداثه قضية اجتماعية هامة وهى قضية تبني الأطفال وحلم الأمومة الذي يراود جميع الفتيات، وعبر الجمهور عن سعادتهم الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بقضية المسلسل وخاصة ببراعة الممثلين في تجسيد أدوارهم، معبرين عن حزنهم لانتهاء العمل".

أبطال مسلسل ليه لأ

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" الجزء الثانى بطولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين، فكرة دينا نجم التى كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدى أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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