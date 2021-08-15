الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أنباء عن تخلى الرئيس الأفغانى عن السلطة وتشكيل حكومة مؤقتة

الرئيس الأفغاني
الرئيس الأفغاني أشرف غني

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني يعتزم التخلي عن السلطة، وتشكيل حكومة مؤقتة، وذلك خلال ساعات.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن نقل السلطة في أفغانستان سيتم اليوم في القصر الرئاسي، حيث يجري وفد طالبان الآن مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابول.

ووفقا لمصادر مطلعة فهناك أنباء عن إمكانية تولي أحمد جلالي وزير الداخلية السابق مسؤولية الإدارة الانتقالية لأفغانستان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن حركة طالبان بدأت الدخول إلى العاصمة كابول من جميع الاتجاهات.

من جهته، أكد قيادي بحركة طالبان أنه صدرت الأوامر لمقاتلي الحركة بتجنب اللجوء إلى العنف في العاصمة، مشيرا إلى إعطاء حق العبور الآمن لكل من يريد الخروج من العاصمة، داعيا النساء إلى التوجه لأماكن آمنة.

كان مسؤولون قد أعلنوا في وقت سابق اليوم أن الحركة المتمردة سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية شرق البلاد الأحد بدون قتال.


وقال مسؤول أفغاني في جلال آباد لرويترز: "لا توجد اشتباكات حالياً في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين".


فيما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابول تسيطر عليها الحكومة.

من جهتها أعلنت حركة طالبان على وسائل التواصل الاجتماعي أنها سيطرت على المدينة.

يشار إلى أنه إلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليست لديها أهمية استراتيجية كبيرة.

يذكر أن مقاتلي طالبان سيطروا مساء السبت على مزار شريف، آخر كبرى مدن الشمال الأفغاني التي كانت لا تزال تسيطر عليها الحكومة.

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وائل لطفي

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