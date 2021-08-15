بدء التسجيل ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية في «تجارة الغربية»

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بكلية التجارة بالجامعة، بأقسام المحاسبة والاقتصاد وإدارة الأعمال والإحصاء "الدبلومات والماجستير والدكتوراه" للطلاب المصريين والوافدين.

من جهته أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية التجارة جامعة طنطا، أن إدارة الدراسات العليا ستبدأ، اليوم، في استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الخاصة بالطلاب المصريين والوافدين، بعد التسجيل إلكترونياً على موقع تسجيل الدراسات العليا بالخاص بجامعة طنطا.

- الأوراق المطلوبة للتقديم

وأشار، إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل أصل المؤهل،و أصل شهادة الميلاد، و صورة بطاقة الرقم القومى و4 صور شخصية، وموافقة جهة العمل إن وجد بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص، وبيان الامتياز للراغبين فى التقدم لدبلوم إدارة المستشفيات لخريجي كليات المجموعة الطبية طب بشري، وأسنان، وتمريض، وعلوم طبية، أما الراغبين فى التقدم لمرحلة الدكتوراه فيجب تقديم شهادة الماجستير الأكاديمي أو المهني بحسب التقدم.

- إنهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب والقسطرة بنسبة 100% بالمستشفى الجامعي

في سياق آخر، أعلن محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، نجاح المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة، في إنهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب والقسطرة بنسبة 100% خلال شهر للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2021.

أكد رئيس الجامعة نجاح المستشفى التعليمي في وضع وتنفيذ خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، تنفيذًا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار المواطنين بالمستشفيات.

أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جارى العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أن جميع التدخلات الجراحية بمبادرة «قوائم الانتظار» تجرى بالمجان، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية.

أشاد عميد طب طنطا بدور المستشفى التعليمي الرائد فى مجالات التدريب والتعليم الطبى والبحث العلمي وتقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المترددين عليها من محافظات الدلتا المختلفة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.