انهيار «بلكونة» منزل قديم على سيارة ملاكي في مصر الجديدة

شهد شارع بغداد بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حادث انهيار بلكونة منزل قديم خالي من السكان على سيارة ملاكي كانت مركونة أسفل العقار، ما أدى إلى حدوث تلفيات بسيطة بالسيارة، وانتقلت الشرطة ولجنة هندسية من حي مدينة نصر وجرى فرض كردون أمني في محيط المنزل ومراجعة أوراقه لبيان القرارات الصادرة بشأنه.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد بانهيار بلكونة عقار 31 بمنطقة مصر الجديدة على إحدى السيارات الموجودة أسفل العقار مما أدى إلى كسر الزجاج الخلفي لإحدى السيارات ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح، وعلى الفور تم فرض كردون أمني تحسبا لانهيار المنزل بالكامل.

وتبين انهيار بلكونة منزل قديم خالي من السكان وآيل للسقوط، وسقطت البلكونة على سيارة ملاكي متوقفة أسفل المنزل، وتم تشكيل لجنة هندسية من الإدارة الهندسية بالحي والمنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينة المنزل واستصدار قرار إزالة له لخطورته الداهمة على المواطنين.

فيما تستكمل النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق في حادث تصادم وقع بين 6 سيارات وأسفر عن اصابة شخصين، وتبين من التحقيقات أن السرعة الزائدة السبب، وانفلات عجلة القيادة والفرامل السبب في وقوع الحادث في منطقة الحرفيين بالسلام محافظة القاهرة.

تفاصيل تصادم 6 سيارات بسبب السرعة الزائدة في السلام

كانت نيابة السلام أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـشخصين أصيبا في حادث تصادم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان شخصان أصيبا في حادث تصادم سيارة ملاكي وأجرة على كوبري الحرفيين بمنطقة السلام، ما أدى لحدوث تصادم بين عدد 4 سيارات أخرى، وأسفر عن إصابة شخصين وظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بكوبري الحرفيين بمنطقة السلام بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأجرة مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، واستمع فريق من رجال مباحث السلام لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتوجه فريق آخر إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.