الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تسجل 14 ألفا و749 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد،  أنه تم تسجيل 14 ألفا و749 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و741 ألفا و616 إصابة من بينها 102 ألف و748 حالة نشطة.

وأفادت صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني بأنه تم تسجيل 270 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 30 ألفا و340 حالة، فيما تعافى من الفيروس خلال نفس الفترة 10 آلاف و720 شخصا ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و608 آلاف و528 شخصا حتى الآن.

وكانت أعلنت الفلبين تمديد حظر دخول البلاد على المسافرين القادمين من 10 دول تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالطفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد، ولكنها سمحت لشركات الطيران باستئناف عمليات العبور الدولي (الترانزيت).

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روك، إنه سيتم تمديد الحظر، الذي يشمل المسافرين القادمين من الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، حتى 31 أغسطس الجاري.

وكانت الفلبين بدأت لأول مرة فرض قيود على المسافرين القادمين من الهند في 29 أبريل الماضي بسبب تفشي "دلتا" شديدة العدوى وسريعة الانتشار، ولكنها وسعت في وقت لاحق قائمة الحظر لتشمل دول أخرى.

وأضاف روك أنه على الرغم من تمديد حظر السفر، وافقت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا على طلب شركات الطيران باستئناف رحلات الترانزيت.

وتابع المتحدث قائلا، إن عمليات الترانزيت ستقتصر على الدول أو الوجهات المدرجة بالقائمة الخضراء للدول التي تسجل عدد حالات إصابة منخفضة بفيروس كورونا.

كما فرضت الحكومة الفلبينية  إغلاقا صارما في منطقة العاصمة مانيلا حتى يوم 20 أغسطس الحالي، وذلك في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بالطفرة "دلتا".

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