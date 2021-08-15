بعد تصريحات الرئيس عن العاصمة.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في المستهل

صعدت مؤشرات البورصة على نحو جماعي في مستهل تعاملات اليوم الأحد، مدعومة بعمليات شراء موسعة على أغلبية أسهم السوق، خاصة أسهم قطاع الإسكان والعقارات التي شهدت ارتفاعات جماعية، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، باعتزام طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة خلال عامين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس30" بنسبة بلغت 0.7% ، ليصل إلى مستوى 10960 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.57%، ليصل إلى مستوى 2399 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54%، ليصل إلى مستوى 13319 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4288 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الثانوية، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.68% ليصل إلى مستوى 2890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ، ليصل إلى مستوى 3871 نقطة.

وقال محللون بالسوق، إن تصريحات الرئيس بالأمس حول طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة خلال العامين المقبلين، أعطى إشارة الثقة لدى المستثمرين، خاصة أن التصريحات جاءت من الرئيس، وهو الأمر الذى يعكس اهتمام الرئاسة والدولة بوعاء استثماري مثل البورصة، والتي عانت منذ سنوات من ضعف التداولات.

ولفت المحللون، إلى أن تصريحات الرئيس ستكون نقطة البداية لانطلاف البورصة، وقد تكون بداية أيضًا لبدء تفعيل برنامج الطروحات الحكومية المزمع تفعيله منذ ما يقرب من 3 سنوات على الأقل.