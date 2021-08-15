تحقيقات موسعة فى العثورعلى جثة سيدة فى الطريق بمصر الجديدة

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأحد، باستدعاء شهود العيان في العثورعلي جثة سيدة ملقاة في أحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة؛ لسماع أقوالهم حول الواقعة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث ومن جانبها تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف غموض وملابسات الحادث.

تفاصيل العثور على جثة سيدة في شارع بمصر الجديدة

كانت النيابة امرت بتشريح جثة سيدة عثر عليها ملقاة في أحد الشوارع وأمرت بالاستعلام عن كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية سيدة تم العثور على جثتها ملقاة في أحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة.

واستعان رجال مباحث مصر الجديدة بخبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة، لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجنى عليها.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة فى أحد الشوارع بدائرة القسم، وانقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، ملقاة في أحد الشوارع بمصر الجديدة، ولا تحمل أى مستندات تدل على هويتها، وتبين خلوها من اى إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال مباحث مصر الجديدة لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.