إحباط محاولتى تهريب سلاحين أبيض وهواتف محمولة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة من ضبط محاولتى تهريب 2 سلاح أبيض وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف رئيس القسم فتلاحظ له وجود عبوات تكرارية داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول وعبدالرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 42 هاتف محمول و3 ساعات أبل داخل حقائبه.

كما تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد راكب بحوزته اثنين سلاح أبيض بالإدارة الرابعة برئاسة هاشم مصطفى هاشم مدير الجمرك.

وتم تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 99 و100 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

كما تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد راكب بحوزته اثنين سلاح ابيض بالإدارة الرابعة برئاسة هاشم مصطفى هاشم مدير الجمرك.

وتم تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 99 و100 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.