«الداخلية» تقدم تيسيرات للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بمصلحة الجوازات

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم، لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

تسهيلات لذوي الهمم وكبار السن في الجوازات

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، بإشراف اللواء علاء جوهر مدير الإدارة العامة لمصلحة الجوازات، باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها، بمقرات الأقسام، وجرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها وزارة الداخلية، داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين، حال ترددها على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية، التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

تفاصيل ثورة تطوير مصلحة الجوازات

وتشهد مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، ثورة تطوير من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي لمواكبة التطور العصري، و رفع الكفاءة الإنشائية للمباني المنتشرة في المحافظات، والالتزام بنموذج موحد، روعي فيه الشكل الجمالي والمعماري المميز لها.

وامتد التطوير داخل الأقسام بالجوازات، من خلال الاستعانة بخدمة النداء الآلي وزيادة نوافذ الخدمات لمنع التكدس وسرعة إنهاء مصالح المواطنين، وتخصيص أماكن انتظار لهم بشكل حضاري.

وحظى مبنى الجوازات بمنطقة العباسية في القاهرة باهتمام كبير، فمن أول دخولك للمبنى المعماري الفريد، تبدأ رحلتك في التعامل مع الموجودين بالمبنى عن طريق الأجهزة الموجودة بالمكان، عن طريق حصولك على رقم وفقاً لنظام “الترقيم الآلي” ثم الجلوس فى مكان انتظار مخصص لك، حتى يظهر الرقم الخاص بك على اللوحة، لتبدأ التعامل مع الموظفين وإنهاء أوراقك بأجهزة حديثة ومتطورة توفر الوقت والجهد.

وتولي مصلحة الجوازات اهتمام إنساني خاص بكبار السن وذوى الهمم، حيث تم تخصيص أماكن لهم وسلالم متحركة، حتى يستطيعوا الحصول على خدمتهم فى سهولة ويسر مع توفير عنصر بشري بمجرد دخولهم لتسهيل الإجراءات الخاصة بحصولهم على أوراقهم الثبوتية في سهولة ويسر.

وتعتبر التكنولوجيا الحديثة والمتطورة القاسم المشترك في كافة الإدارات الموجودة في المبنى، حيث يتم استخدامها في استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها.

ويوجد داخل المبنى أهم مراكز نظم المعلومات والذي يعد من أكبر المراكز المتخصصة في هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، ويكون هناك ربط متواصل مع المطارات بالبيانات والمعلومات، التأشيرة الإلكترونية، التي جاءت من ضمن أوليات مصلحة الجوازات في المبنى الجديد، حيث تم استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتي بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة، وتقدم لهم الإدارة العامة للجوازات خدمات عديدة ، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.

ووفقاً لآلية العمل في مصلحة الجوازات، فإن البيانات الخاصة بالمواطنين تتمتع بأعلى دراجات السرية و التأمين ضد الاختراق، فلا يستطيع أحد الدخول للبيانات، فضلاً عن استحالة التزوير.

وفى إطار التحول الرقمي، بادرت وزارة الداخلية، بإطلاق موقع إلكتروني خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وجرى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصميم الموقع، بحيث يلبى كافة الطلبات، ويتضمن الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من خلال عرض تفصيلي يشمل "التعريف بالخدمة وبالنص القانوني المنظم لها الموعد القانوني لإتمام الخدمة، واستفادة صاحب الطلب منها المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الخدمة – النماذج القانونية لتقديم طلب الخدمة والبيانات المطلوب استيفائها".