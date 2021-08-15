الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 5300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة وهي 9 سفن، وتم تداول 5300 طن بضائع و254 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 2300 طن بضائع، و128 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع 126 شاحنة .

و يشهد ميناء سفاجا، اليوم الأحد، مغادرة السفينة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين محبة والحرية كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وبريدج .


وكانت أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، أمس السبت، وهي 10 سفن، وتم تداول 3600 طن بضائع و286 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 1000 طن بضائع و172 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 2600 طن بضائع و114 شاحنة .

 

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