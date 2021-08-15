الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تطوير منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تأليف كلمات الأغاني

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

طور فريق من الباحثين بجامعة ووترلوفي كندا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تأليف كلمات الأغاني. وتحمل المنظومة الجديدة اسم "ليريك جام"، وهي تستخدم تقنيات الذكاء
الاصطناعي لتأليف كلمات أغنيات بالتزامن مع عزف المقطوعات الموسيقية.

وطور هذه المنظومة فريق من الباحثين من مختبر معالجة اللغات التابع لجامعة ووترلو.

الألحان وطبيعة الآلات المستخدمة في العزف تعكس الحالة المزاجية والانفعالات 

ويقول فريق الدراسة إن المنظومة تأخذ في اعتبارها عدة معايير مثل الألحان والإيقاع الموسيقى وطبيعة الآلات المستخدمة في العزف عند تأليف كلمات أي أغنية بحيث تعكس أيضا الحالة المزاجية والانفعالات المطلوب التعبير عنها من خلال الكلمات.
ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحثة أولجا فكتوموفا قولها إن "الغرض من هذه المنظومة ليس كتابة الأغنيات بدلا من المؤلفين، بل مساعدة الفنانين على اكتشاف قدراتهم الابداعية، حيث أنها يمكنها تأليف أبيات شعرية تتضمن استعارات وتعبيرات جديدة، بحيث تساعد الفنانين للوصول إلى مستويات من الابداع لم يسبق لهم الوصول إليها.
وأجرى فريق الدراسة تجربة حية لاختبار المنظومة الجديدة، حيث استقدموا مجموعة من الموسيقيين لعزف مقطوعة أثناء تشغيل النظام، بحيث يقوم النظام بتأليف الكلمات بالتزامن مع العزف. وتقول فكتوموفا إنه "منبين النتائج غير المتوقعة لهذه التجربة أن المشاركين شعروا بالتشجيع من الكلمات التي قامت المنظومة بارتجالها، وقاموا بالعزف بشكل مختلف عن أساليبهم المعتادة".

وطرح المنظومة "ليريك جام" في يونيو هذا العام، وقام أكثر من 1500 مستخدم من جميع أنحاء العالم بتجربتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

DOSTOR.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

آخر أخبار موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد دبلوماسى بين إسرائيل وبولندا بسبب «ممتلكات اليهود»

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة