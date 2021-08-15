تطوير منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تأليف كلمات الأغاني

طور فريق من الباحثين بجامعة ووترلوفي كندا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تأليف كلمات الأغاني. وتحمل المنظومة الجديدة اسم "ليريك جام"، وهي تستخدم تقنيات الذكاء

الاصطناعي لتأليف كلمات أغنيات بالتزامن مع عزف المقطوعات الموسيقية.

وطور هذه المنظومة فريق من الباحثين من مختبر معالجة اللغات التابع لجامعة ووترلو.

الألحان وطبيعة الآلات المستخدمة في العزف تعكس الحالة المزاجية والانفعالات

ويقول فريق الدراسة إن المنظومة تأخذ في اعتبارها عدة معايير مثل الألحان والإيقاع الموسيقى وطبيعة الآلات المستخدمة في العزف عند تأليف كلمات أي أغنية بحيث تعكس أيضا الحالة المزاجية والانفعالات المطلوب التعبير عنها من خلال الكلمات.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحثة أولجا فكتوموفا قولها إن "الغرض من هذه المنظومة ليس كتابة الأغنيات بدلا من المؤلفين، بل مساعدة الفنانين على اكتشاف قدراتهم الابداعية، حيث أنها يمكنها تأليف أبيات شعرية تتضمن استعارات وتعبيرات جديدة، بحيث تساعد الفنانين للوصول إلى مستويات من الابداع لم يسبق لهم الوصول إليها.

وأجرى فريق الدراسة تجربة حية لاختبار المنظومة الجديدة، حيث استقدموا مجموعة من الموسيقيين لعزف مقطوعة أثناء تشغيل النظام، بحيث يقوم النظام بتأليف الكلمات بالتزامن مع العزف. وتقول فكتوموفا إنه "منبين النتائج غير المتوقعة لهذه التجربة أن المشاركين شعروا بالتشجيع من الكلمات التي قامت المنظومة بارتجالها، وقاموا بالعزف بشكل مختلف عن أساليبهم المعتادة".

وطرح المنظومة "ليريك جام" في يونيو هذا العام، وقام أكثر من 1500 مستخدم من جميع أنحاء العالم بتجربتها.