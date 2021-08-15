الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعطاء 97.3 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» في ألمانيا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 97.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.
وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 430 ألفا و262 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.
وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 33 أسبوعا.
ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.82 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 91 ألفا و874 حالة .
ومضى عام و28 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.
ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فيما  أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية عن تزايد معدل الإصابة خلال الأسبوع بشكل مستمر في ألمانيا، لا سيما في مجموعة المراهقين والشباب. 

وأضاف المعهد، على صفحته الإلكترونية ، أن المعدل كان أقل بقليل الأسبوع الماضي، بينما ارتفع معدل الإصابة هذا الأسبوع على مستوى البلاد مرة أخرى، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ.

ووفقًا لتقرير روبرت كوخ الأسبوعي، فإن حجم الإصابات ملحوظ بشكل خاص في الفئات العمرية من 10 إلى 34 عامًا، حيث سجلت مجموعات المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا أعلى معدل للإصابة.
كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

DOSTOR.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

آخر أخبار موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد دبلوماسى بين إسرائيل وبولندا بسبب «ممتلكات اليهود»

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة