إعطاء 97.3 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» في ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 97.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 430 ألفا و262 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 33 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.82 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 91 ألفا و874 حالة .

ومضى عام و28 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فيما أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية عن تزايد معدل الإصابة خلال الأسبوع بشكل مستمر في ألمانيا، لا سيما في مجموعة المراهقين والشباب.

وأضاف المعهد، على صفحته الإلكترونية ، أن المعدل كان أقل بقليل الأسبوع الماضي، بينما ارتفع معدل الإصابة هذا الأسبوع على مستوى البلاد مرة أخرى، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ.

ووفقًا لتقرير روبرت كوخ الأسبوعي، فإن حجم الإصابات ملحوظ بشكل خاص في الفئات العمرية من 10 إلى 34 عامًا، حيث سجلت مجموعات المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا أعلى معدل للإصابة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.