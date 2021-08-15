«مصر للطيران» تسير 83 رحلة لنقل 10 آلاف راكب اليوم

تسير مصرللطيران اليوم الأحد، ٨٣ رحلة جوية مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بينها ٦٣ رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمان، إربيل، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن،نيويورك، ميلانو، روما، أبوجا، باريس، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ،البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، و١٧ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصروأسوان وسوهاج ومرسى علم، و٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ١٠٠١٣ راكبا.

يشار إلى أن المطارات المصريةً تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المروردون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.