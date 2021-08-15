«السكة الحديد»: تأخيرات القطارات تصل 90 دقيقة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملةعلى بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٩٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٧٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٦٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذهامن تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وتنشر “الدستور” بعض مواعيد القطارات الإسبانية المتجهة إلى أسوان والعكس، للتسهيل على المواطنين معرفة المحطات التي يقف بها كل قطار خاصة بخط "القاهرة - أسوان".

قطار 2011 مكيف (أسوان - القاهرة)

قيام أسوان 5.1 صباحا- قيام دراو 5.52 صباحا، قيام كوم امبو 6.06 صباحا، قيام كلابشة 6.35 صباحا، قيام إدفو 7.04ص، وصول القاهرة 6.00 مساءا.

قطار 983 مكيف (أسوان- القاهرة)

(قيام أسوان 7.30 صباحا، قيام دراو 8.05 صباحا، قيام كوم امبو 8.17 صباحا، قيام كلابشة 8.34 صباحا، وصول القاهرة 9.40 مساءا).



قطار 2013 مكيف (أسوان- القاهرة)

(قيام أسوان 2.30 مساءا، قيام كوم امبو 3.1 مساءا قيام ادفو 4.07 مساءا، قيام اإسنا 4.54 مساء، قيام الأقصر 5.50 مساء، رصول القاهرة 3.05 صباحا).

قطار 1903 مكيف (أسوان - القاهرة)

(قيام أسوان 5.00 مساء، قيام دراو 5.36 مساءا، قيام كوم أمبو 5.47 مساء، قيام ادفو 6.36 مساء، وصول القاهرة 5.50 صباحا).



قطار 997 مكيف (أسوان - القاهرة)

(قيام أسوان 8.45 مساءا، قيام كوم أمبو 9.28 مساء، قيام كلابشة 9.46 مساء، قيام إدفو 10.25مساء، قيام إسنا 11.09مساء، قيام الأقصر 12.05صباحا، وصول القاهرة 9.50 صباحا)



قطار 89 مكيف (أسوان - الإسكندرية)

(قيام أسوان 9.05 مساءا، قيام دراو 9.40م، قيام كوم أمبو 9.51 مساء، قيام كلابشة 10.08مساء، قيام سلوا 10.22 مساء، وصول الإسكندريه 1.55 مساء).



قطار 989 مكيف (أسوان - القاهرة)

(قيام أسوان 11 مساء، قيام دراو 11.37 مساء، قيام كوم أمبو 11.50 مساء، قيام إدفو 12.39 ص، قيام إسنا 1.24ص، قيام الأقصر 2.15 ص، قطار 997 مكيف (أسوان - القاهرة).