الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إماراتية: يجب أن يكون المجتمع الدولي أكثر صرامة مع «الحوثيين»

الحوثيين
الحوثيين

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن مسئولية الأمم المتحدة تتضاعف تجاه تعنّت الحوثيين، الذين أثبتوا للعالم أنهم العقبة الأساسية أمام إنهاء الحرب في اليمن، مشددة على أنه على المجتمع الدولي أن يكون أكثر صرامة في التعامل مع هذه الفئة، بوضع حدّ لتعنتها.
وأشارت " البيان " في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "وقف العبث الحوثي"، إلى أن المساعي المتواصلة لإحلال السلام في اليمن تواجه دائما رفضاً من قبل الانقلابيين الحوثيين، الذين يواصلون التصعيد بهجماتهم المستمرة ضد المدنيين في اليمن، واستهداف الأراضي السعودية، بالتوازي مع رفضهم إجراء أي حوار مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلا بتنفيذ اشتراطات مسبقة.
ولفتت إلى أن تعنّت الميليشيا ومراوغتها إزاء المبادرات الأممية، أدى إلى مفاقمة الوضع الإنساني، وزيادة معاناة اليمنيين، محذرة من أن الوضع يزداد خطورة، يومًا بعد يوم، والحوثيون لا يزالون يستهترون بكل الجهود الدولية.

وفي وقت سابق،  أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أطروحات مليشيا الحوثي التي تؤكد بعدها الكامل عن طريق ونهج السلام ومتطلباته، ومحاولاتها تجزئة الأزمة والحل، بما يتلاءم مع مخططاتها العسكرية على الأرض، ورفضها للسلام الحقيقي الذي ينهي الحرب في كامل اليمن، ويضع حدا للمأساة الإنسانية.
وقال الإرياني ، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن "شروط مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف عدوانها البربري واستهدافها الممنهج للمدنيين في محافظة ‎مأرب تكرار لنقاط أعلنها المدعو مهدي المشاط قبل تصعيدها العسكري الواسع نهاية العام الماضي، ورفضتها في حينه السلطة المحلية ومشائخ وقبائل وأبناء محافظة مأرب وكل الشرفاء في اليمن"‏.
وأضاف أن "تلك النقاط التي رُفِضَت في أوج حشد مليشيا الحوثي لعناصرها وسلاحها الثقيل نحو مأرب، لن تمر الآن وقد دفن الجيش والمقاومة وقبائل مأرب عدتها وعتادها في جبال وصحاري وسهول ووديان المحافظة ومرغوا أنفها في التراب، وما فشلت المليشيا في تحقيقه عبر الحرب لن تنتزعه اليوم بألاعيب ومراوغات سياسية‏".

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