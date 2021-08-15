الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان: مقتل 12 شخصا في هجوم إرهابي بقنبلة يدوية في مدينة كراتشي

هجوم إرهابي بقنبلة
هجوم إرهابي بقنبلة في مدينة كراتشي

لقي 12 شخصا من عائلة كبيرة، جميعهم من النساء والصبية، مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح في هجوم بقنبلة يدوية على شاحنة صغيرة في ضواحي أكبر مدن باكستان، كراتشي.
وقال ضابط شرطة بارز، طلب عدم نشر اسمه، في تصريح لصحيفة /دون/ الباكستانية، اليوم الأحد إن ذلك كان عملاً إرهابياً.
وأضاف أن عناصر من فرقة التخلص من القنابل عثروا على مقبض أمان القنبلة في مسرح الجريمة وأكدوا استخدام عبوة روسية الصنع في الهجوم.
وفي السياق نفسه، قال مدير منطقة جنوب كراتشي جاويد أكبر رياض إن الشاحنة كانت تقل 20 إلى 25 شخصًا كانوا عائدين من حفل زفاف.
وأفاد رجاء عمر خطاب المسؤول البارز بشرطة مكافحة الإرهاب في كراتشي بأن “التحقيق الأولي يشير إلى استخدام قنبلة يدوية ويبدو أن أشخاصا يركبون دراجة نارية هم من نفذوا الهجوم”.
ووصفت الشرطة الباكستانية الحادث بأنه عمل إرهابي ولا تزال الشرطة المحلية وإدارة مكافحة الإرهاب تحقق للوقوف على ملابسات الحادث، وبحسب الشرطة لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع مع احتفال باكستان بعيد الاستقلال. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وعلى صعيد آخر،  سجلت باكستان 3711 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و98 ألفا و410 أشخاص.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية، اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 67 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألف و406 حالات. وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 986 ألف و795 حالة، بعدما تماثلت 3041 ألف حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 86 ألفا و606 حالات.

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