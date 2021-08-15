الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تلقيح 22 مليون هولندي ضد كورونا حتى الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد إنه تم إعطاء 22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 1.93 مليون، والوفيات 18 ألفا و 212.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و24 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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