مصرع كهربائي بعد صعقه بسلك ضغط مرتفع بالغربية

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مأساة إنسانية عندما لقي كهربائي مصرعه صعقا بالكهرباء

أثناء قيامه بعملية إصلاح كهربائي بأحد المنازل.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغًا من المستشفى الجامعي بطنطا، بوصول الشاب مصطفى أحمد ٣٥ عام، مقيم بقرية نفيا التابعة لمركز طنطا متوفيا نتيجة تعرضه للصعق بالكهرباء أدت إلى نزيف داخلي ووفاته في الحال.

وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث ضم كل من: الرائد محمد النحراوي، رئيس مباحث مركز طنطا لكشف غموض الواقعة، ودلت التحريات أن المتوفي يعمل كهربائي لتصليح الأدوات الكهربائية في المنازل، وفي يوم الواقعة وأثناء وقوفه على سلم حديدي لعمل بعض الإصلاحات في الكهرباء تعرض جسمه لملامسة الضغط العالي، والذي أدى لصعقه بعد تعرضه لكمية كبيرة من التيار الكهربائي، وفشلت محاولات إنقاذه وتم تحرير محضر بالواقعة واستمعت النيابة لأقوال الشهود وأسرة المتوفى وقررت التصريح بدفن الجثمان.

وشيع أهالي قرية نفيا مركز طنطا في ساعات متأخرة من الليل الجثمان إلى مثواه الأخير حيث دفن بمدافن أسرته وسط بكاء أسرته وأصدقاؤه حيث كان يتمتع بسمعة طيبة بين أهالي قريته وترك زوجته وطفلة صغيرة.

مصرع ربة منزل

وفي طنطا أيضا لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها إثر تعديه عليها بالضرب بشومة بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا، بسبب خلافات الزوجية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورد بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي “نهي. م. أ” 37 عاما جثة هامدة وبها إصابات ظاهرية وكدمات في مختلف أنحاء جسدها ونزيف في المخ.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها لقيت مصرعها على يد زوجها “وائل. ج” 40 عاما، سائق توك توك، بسبب نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب بشومة على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.

تم القبض على الزوج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.