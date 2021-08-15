رئيس كوريا الجنوبية: نتخطى أزمة كورونا بشكل أفضل من الدول الأخرى

أكد الرئيس الكوري الجنوبي " مون جيه-إن " اليوم الأحد أن بلاده تتخطى أزمة كورونا بشكل أكثر استقرارًا مقارنة بأي دولة متقدمة أخرى ، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تواجه فرصة للتقدم إلى دولة رائدة في منعطف تاريخي حاسم.



وأفاد " مون" بأن كوريا الجنوبية ستكمل تطعيم 70% من السكان بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا بحلول أكتوبر ، مضيفا أن الحكومة ستوسع المعدل المستهدف للتطعيم.



و تعهد مون - حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب - بـ "التعافي والتقدم معا"، وتقديم تعويضات ضخمة للتجار الصغار المتضررين من فيروس كورونا مع خلق وظائف جيدة ، مشددا على أن سول "ستساهم بنشاط" في المعركة المشتركة للمجتمع الدولي ضد الجائحة والتعافي الاقتصادي العالمي.



وفي سياق متصل أستقبلت كوريا الجنوبية اليوم الدفعة الثانية من 400 ألف جرعة من لقاح يانسن المضاد لكورونا التي وعدت الولايات المتحدة بتسليمها ، ولا يتطلب هذا اللقاح جرعتين على عكس اللقاحات الأخرى.



ويعد هذا التسليم الدفعة الثانية من اللقاحات من قبل الولايات المتحدة، بعد وصول الدفعة الأولى التي كانت بحجم 1.01 مليون جرعة من لقاح يانسن في الخامس من يونيو، وهي ضعف الكمية التي تم التعهد بها خلال قمة بين الرئيسين مون جيه-إن وجو بايدن في مايو.