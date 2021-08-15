695 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليوني و265 ألفًا و912 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية اليوم الأحد، أنه في الفترة نفسها سجلت البلاد 17 وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفا و255 شخصًا.

وبحسب وزارة الصحة، تماثل 238 شخصًا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى مليوني و196 ألفًا و827 متعافيًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 15 ألفا و830 حالة من بينهم 177 شخصًا في حالة حرجة.