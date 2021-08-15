الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

695 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

 سجلت أوكرانيا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليوني و265 ألفًا و912 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية اليوم الأحد، أنه في الفترة نفسها سجلت البلاد 17 وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفا و255 شخصًا.

وبحسب وزارة الصحة، تماثل 238 شخصًا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى مليوني و196 ألفًا و827 متعافيًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 15 ألفا و830 حالة من بينهم 177 شخصًا في حالة حرجة.

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