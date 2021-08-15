أولمبياد طوكيو تعلن إصابة 3 من أعضاء وسائل الإعلام الأجنبية بـ كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، اليوم الأحد، أن ثلاثة من أعضاء وسائل الإعلام الأجنبية الذين غطوا أولمبياد طوكيو أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في غضون 14 يومًا من مغادرة اليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن تلك الحالات تعد الأولى من نوعها التي يبلغ عنها المنظمون الذين لم يفصحوا عن جنسيات أو تفاصيل أخرى عن الإعلاميين.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات الإيجابية المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد البارالمبية منذ مطلع يوليو الماضي 576 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طواريء، بما في ذلك سوريا واليمن.