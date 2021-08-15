الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

باحثون صينيون يطورون طريقة عالية الفعالية لعلاج أمراض الأسنان

الأسنان
الأسنان

ذكر مقال بحثي نُشر مؤخرًا في مجلة المواد الوظيفية المتقدمة، أن باحثين صينيين طوروا طريقة جديدة في طب الأسنان تعمل على إزالة البكتيريا بشكل ملحوظ وتبييض الأسنان بشكل فعال.

وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل”، يعتبر تلطخ الأسنان وتشكل أغشية حيوية عليها تحديات رئيسية في مجال رعاية وصحة الأسنان، حيث يمكن أن تسبب السجائر والأطعمة الملونة والمشروبات تلطخ الأسنان وتغير لونها، ما قد يؤدي بالتالي إلى تراكم كميات كبيرة من البكتيريا على الأسنان وتكاثرها لتشكيل أغشية حيوية، من شأنها أن تتسبب في ظهور أمراض الأسنان.

وتعتبر إزالة الأغشية الحيوية عن الأسنان عملية صعبة، حيث يصعب على كل من الخلايا المناعية للجسم والمضادات الحيوية الخارجة عن الجسم قتل البكتيريا المتشكلة في الأغشية الحيوية.

وحاليًا؛ يتم تبييض الأسنان بشكل أساسي من خلال طرق فيزيائية من شأنها أن تتسبب بأضرار ميكانيكية غير قابلة للإصلاح في مينا الأسنان، فيما تتسبب طرق التبييض الكيميائي القائمة على أنواع الأكسجين التفاعلية بأضرار أقل للأسنان.

ويعتبر علاج الأسنان الديناميكي الضوئي ثنائي الوظيفة، تقنية تبييض كيميائية جديدة تتميز بدقة عالية و أضرار منخفضة.

وطور باحثون من جامعة تيانجين وجامعة تيانجين الطبية نوعا جديدا من المحسسات الضوئية عالية الذوبان في الماء، ما زاد من معدل إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية بـ8 مرات.

وبحسب المقال البحثي؛ أظهرت النتائج أن الطريقة الجديدة لا تُبيض الأسنان فقط بشكل غير مدمر من خلال الإضرار باللون الأصلي، ولكنها قادرة أيضا على القضاء على حوالي 95 بالمئة من الأغشية الحيوية للأسنان.

و يأمل الباحثون في توفير علاج أسنان أكثر ملاءمة و فعالية لتبييض الأسنان و الوقاية من أمراض الأسنان.

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وائل لطفي

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