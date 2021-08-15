سياسى أفغانى: طالبان استولت على مزار الشريف بمؤامرة

قال السياسي الأفغاني أتو محمدي نور، إن مسلحي حركة طالبان، سيطروا على ولاية بلخ في شمال غرب البلاد، نتيجة مؤامرة ضخمة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، ذكر أن هذه المنطقة حيث توجد مدينة مزار شريف، تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للتجارة والنقل ويبلغ عدد سكانها أكثر من 400 ألف نسمة.

وأضاف نور، وهو من أصل طاجيكي وشغل منصب حاكم الولاية في الفترة من 2004 إلى 2018: "على الرغم من مقاومتنا الحازمة، تم للأسف تسليم جميع معدات الحكومة وقوات الدفاع والأمن الأفغانية (ANDSF) إلى طالبان، وتم ذلك نتيجة مؤامرة منظمة وجبانة واسعة النطاق".

وتابع نور القول، إن هدف هذه المؤامرة، تلخص في إيقاعه في "فخ" مع سياسي أفغاني آخر، المارشال عبد الرشيد دوستم، الذي شغل منصب نائب الرئيس الأفغاني من 2014 إلى 2020. وأشار نور إلى أن مسلحي طالبان فشلوا في تحقيق هذا الهدف، والآن هو والمارشال دوستم وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين، "في مكان آمن".

وشدد هذا السياسي أيضا، على أن "المؤامرة التي أدت إلى سقوط بلخ كبيرة جدا"، وهي الآن تهدد كابول.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان". "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.

وعلى صعيد آخر، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا بالفيديو مع فريقه الأمني لمناقشة الجهود الراهنة لإدارته لتقليص الوجود الأمريكي في أفغانستان والذي يواجه وضعا أمنيا متدهورا في ظل اقتراب حركة طالبان من السيطرة على البلاد بأكملها.



وأشار مسئول بالبيت الأبيض اليوم إلى أن بايدن ونائبته كامالا هاريس ناقشا مع أعضاء إدارته ومن بينهم أنتوني بلينكن وزير الخارجية ولويد أوستن وزير الدفاع تخفيض وجود المدنيين الأمريكيين بأفغانستان.