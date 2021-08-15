مدينة خنان الصينية تسجل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا

ذكرت لجنة الصحة بمقاطعة خنان بوسط الصين، اليوم الأحد، أنها سجلت خمس حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد -19 محلية العدوى، وثماني حالات جديدة بدون أعراض يوم السبت.

وأضافت اللجنة أن جميع حالات الإصابة المؤكدة الجديدة، وستٌ من حالات الإصابة الثماني من دون أعراض المذكورة قد سُجلت في مدينة شانغتشيو بمقاطعة خنان.

وأبلغت مدينة تشنغتشو، حاضرة المقاطعة، عن حالة إصابة واحدة بدون أعراض، وأخرى وافدة بدون أعراض يوم السبت.

وبحلول نهاية يوم السبت، كان لدى مقاطعة خنان 160 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى، وسبع حالات محلية بدون أعراض لكوفيد-19، وذلك منذ عودة ظهوره مؤخراً في 31 يوليو الماضي.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.