الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السعودية تعلن عن وصول أولى طلائع المعتمرين من الخارج

أولى طلائع المعتمرين
أولى طلائع المعتمرين يصل إلى السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، منذ قليل، عن وصول أولى طلائع معتمري الخارج إلى المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وتقوم حاليا وزارة الحج والعمرة باستقبال المسؤلين من الدول الإسلامية التى تسمح لهم بتسيير رحلات العمرة لمناقشة حول تنظيم رحلات العمرة.

وقد أعلنت المملكة عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، حيث يتم إصدار التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، وتتم عملية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، ووفق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية فتحت فى العاشر من الشهر استقبال المعتمرين  من الخارج، معلنة أنها ستسقبل  20 ألف معتمر وذلك كمرحلة أولى من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني"، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة، معلنة عن أبرز الإجراءات التنظيمة اللازمة لاستقبال رحلات المعتمرين من  خارج المملكة.

وأشارت الضوابط التى وضعتها المملكة العربية السعودية لاستقبال المعتمرين من الخارج أن يكون سن المعتمر ابتداء  من 18 عامًا، والالتزام بتوفير تذاكر سفر مؤكدة ذهابًا وإيابًا للمعتمرين، بالإضافة إلى عدم تجاوز الفردين عند تسكين المعتمرين داخل الغرفة الواحدة، وأن تكون أعداد المعتمرين داخل الأتوبيسات السياحية التى تنقلهم بين المشاعر المقدسة لا تتجاوز 25 معتمرًا.

المملكة العربية السعودية المعتمرين مطار الملك عبدالعزيز الدولي جدة إجراءات احترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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