الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تعرب عن تعازيها لهايتى فى ضحايا الزلزال المدمر

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية هايتي الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء الزلزال المدمر، الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى والمفقودين.


وعبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية- عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المصابين، مؤكدة حكومةً وشعباً تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب هايتي الصديقة في هذا المصاب الأليم.

 

وأفادت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن عدد القتلى الناجمين عن وقوع زلزال في هايتي قد ارتفع ليصل إلى 227 شخصًا.
 


وأوضحت القناة أن الزلزال بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن الخبراء يتوقعون زيادة عدد الضحايا خلال الساعات القادمة.



ووصفت القناة الأضرار بأنها من المرجح أن تتنشر على نطاق واسع.
 


وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي في وقت سابق اليوم إن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلو مترًا شمال شرق مدينة /سانت لويس الجنوبية/ الهايتية.

 

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

 

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترا.

 

وعلى صعيد آخر أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

 

 

وعلى صعيد آخر أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

 

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

 

 

 

 

 

 

أمن مصر مصابين وزارة الخارجية منى الخارجية جمهورية مصر العربية خارجي جمهورية مصر التعازي والمواساة مصاب الزلزال

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