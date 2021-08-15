توقف خدمات شركة الاتصالات اللبنانية بسبب انقطاع الكهرباء

أكدت شركة أوجيرو (شركة الاتصالات الوطنية اللبنانية) توقف خدماتها اليوم في سنترال عالية بمحافظة جبل لبنان وذلك بسبب نفاذ المازوت اللازم لتشغيل المولدات التي توفر الكهرباء للمعدات وأجهزة السنترال.



وكانت الشركة قد أعلنت أمس توقف خدماتها في عدد من المناطق بشمال لبنان وتحديدا في سنترالات عكار العتيقة وفنيدق وحرار وحيصا وساحل عكار والعبودية والعريضة وعدد من المناطق المجاورة.



وأفاد المدير العام لشركة الاتصالات الوطنية اللبنانية (أوجيرو) عماد كريديه في وقت سابق بأن عددا من السنترالات باتت تعتمد حصرياً على التغذية الكهربائية من قبل شركة كهرباء لبنان وعلى جداول ساعات التغذية بسبب نفاذ مخزون المازوت لدى شركة أوجيرو.



وتقدم كريدية باعتذار لمشتركي أوجيرو في تلك المناطق عما وصفه بأنه "لا ذنب لنا فيه".



وتتبع شركة أوجيرو وزارة الاتصالات اللبنانية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك مشغلي شبكات الهاتف المحمول ومقدمي خدمات البيانات والإنترنت.

و على صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة اللبنانية 1498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 1472 مقيمًا و125 وافدًا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 581 ألفًا و497 حالة.

وأكدت الوزارة في تقريرها ، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى سبعة آلاف و972 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع، وتلقى تسعة آلاف و674 مواطنًا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا حتي أمس فيما تلقى عشرة آلاف و219 مواطنًا الجرعة الثانية.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.