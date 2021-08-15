الاتحاد الأوروبى يشيد بإدارة الانتخابات فى زامبيا

أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في زامبيا بإدارة العملية الانتخابية في زامبيا، مدينة في الوقت ذاته تقييد حرية التنقل والتجمع واساءة استخدام السلطة.





وجاء في بيان صحفي صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، وهي بعثة مستقلة عن وفد الاتحاد الأوروبي في زامبيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى ، أن كبيرة المراقبين ماريا أرينا قالت في بيان أولي: "كان يوم الانتخابات هادئًا إلى حد كبير وحسن الإدارة بشكل عام على الرغم من الطوابير الطويلة ، مما يدل على إخلاص الشعب الزامبي لممارسة حقه في التصويت. كما أود نيابة عن البعثة أن أعبر عن خالص تعازينا لأسرة وأقارب مسؤول الحزب الذي فقد حياته يوم الانتخابات. يجب أن تكون الانتخابات مناسبات للمشاركة السلمية".





وأشارت البعثة في بيانها إلى أنه في ظل انتشار كوفيد-19؛ إلا أن مفوضية الانتخابات في زامبيا نفذت عملها باحتراف في ظل ظروف صعبة. في التحضير للانتخابات،و تمت إدارة الجوانب الفنية للعملية بشكل جيد.





وفيما يتعلق بالحملة، أشارت كبيرة المراقبين إلى أن "الحملة جرت في بيئة تنافسية للغاية. في حين قدم الإطار القانوني أساسًا معقولًا لإجراء انتخابات ديمقراطية، إلا أن التطبيق الانتقائي للقوانين واللوائح، وإساءة استخدام موارد الدولة والتقارير الإعلامية من جانب واحد يعني عدم تحقيق تكافؤ الفرص".



وأوضح البيان أن الاتصال السياسي عبر الإنترنت اتسم بخطاب مثير للانقسام خلال الحملة. وعمت المعلومات المضللة والقبلية النقاشات عبر الإنترنت على حساب الناخبين. وفي يوم الانتخابات، تم تقييد منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبةك وانستجرام بالإضافة إلى تطبيقات المراسلة بما في ذلك واتس آب دون أن يوضح منظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سبب هذه الإجراءات أو مدتها.





ودعت رئيسة المراقبين في ملاحظاتها الختامية جميع أصحاب المصلحة إلى ضمان استكمال العملية الانتخابية بطريقة سلميةوقالت: "إنني أحث الأحزاب السياسية والمرشحين والمواطنين على انتظار إعلان النتائج بهدوء وسلم. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المهم التعامل مع أي تحد محتمل للنتائج بما يتماشى مع الإجراءات القانونية ووفقًا لما ينص عليه القانون".





واختتم البيان أنه من المهم ملاحظة أنه في هذه اللحظة، لا تزال هناك مراحل حرجة من العملية. في تقييمها الأولي، تعلق بعثة الاتحاد الأوروبي على المراقبة فقط حتى الآن. ستبقى بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة في الدولة حتى اكتمال الجدولة وإعلان النتائج وستتواجد أيضًا خلال الفصل المحتمل في الالتماسات.

وستصدر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي تقريرها النهائي، مع توصيات لتحسين الإطار الانتخابي للانتخابات المستقبلية، في مرحلة لاحقة.