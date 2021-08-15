كيفية تهيئة الأطفال لاستقبال أخبار وفاة أحد المقربين.. دراسة تجيب

تناولت دراسة أمريكية جديدة كيفية تهيئة الأطفال وصغار السن للتعامل واستقبال نبأ احد المقربين أو الأحباب مع تزايد أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا.



ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن كارا ميرنز طومسون، أخصائية اجتماعية إكلينيكية مرخصة تركز على حزن الأطفال ومؤسسة لنادي الحزن في مينيسوتا قولها إن العديد من الآباء يتجنبون التحدث إلى أطفالهم عن الموت لأنهم يريدون حماية أطفالهم من الحزن والألم.



وذكرت فيكي جاي، الرئيسة التنفيذية للتحالف الوطني من أجل التصدي لحزن الأطفال، أن هناك شيء أكثر من القلق على الأطفال ما يعيق الكثير من الآباء عن التحدث في الأمر. وتقول: "إن عدم ارتياحنا تجاه [الموضوع] هو الذي يمنعنا من فتح المناقشة".



وذكر معهد جودي هاوس جيه إيه جي أنه مع ذلك، بقدر ما قد يحاولون، لا يمكن للآباء حماية الأطفال من رؤية الموت أو سماعه، مضيفا أن حوالي 1 من بين 14 طفلًا في الولايات المتحدة سيفقد أحد الوالدين أو الأشقاء قبل سن 18،كما أنه وفقًا لدراسة حديثة من معهد لانسيت، فقد أكثر من 1.5 مليون طفل في جميع أنحاء العالم - 114 الف طفل في الولايات المتحدة - أحد الوالدين أو مقدم الرعاية الأساسي بسبب جائحة كوفيد -19، مع توقع المزيد من هذه الخسائر.



ويقول الخبراء إنه ليس من السابق لأوانه أبدًا التحدث إلى الأطفال عن الموت، ولكن بطريقة تتناسب مع أعمارهم، وفقا لواشنطن بوست



وتقول ميرنز طومسون: "الموت جزء طبيعي وعادي من حياتنا، وبالتالي، لا توجد نقطة محددة يصل إليها الطفل بحيث يمكنك القول إنه من الجيد الآن التحدث إليهم"، مضيفة "ولكن بدلاً من ذلك يتم نسجها في المحادثات طوال حياتهم وهم يتعلمون ويتطورون. إذا كانوا في طريقهم للنزهة وحال رؤية طائر ميت - حتى لو كان طفلاً يبلغ من العمر عامين، هناك فرصة للتحدث عنه(الموت)،وللإشارة إليه".



وسيختلف حزن الأطفال أيضًا اعتمادًا على مرحلة نموهم، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.



وأوضحت ميرنز طومسون"أنه بالتأكيد يعتمد على سنهم، وتطور عقولهم، وفهمهم للموت وطبيعة ذلك وأنه لا رجعة فيه/ مضيفة "أنه اثناء تقدمهم في العمر يمرون بمراحل وأعمار مختلفة في حياتهم، فإنهم سيفهمون الموت بطرق جديدة ومختلفة".



ووفقا للتحالف الوطني للتصدي لحزن الأطفال أنه عند التحدث إلى الأطفال عن الموت، من المهم أن يستخدم الآباء مصطلحات واضحة حتى لا يرتبك الطفل بما حدث ولماذا هم حزينون،حيث يقدم التحالف نصائح للتحدث مع المفجوعين. الأطفال والمراهقين. كمثال ، حتى "طفل صغير. . . سوف يتفهمون عندما يموت شخص ما جسدهم يتوقف عن العمل".



وتقول ليندا جولدمان اخصائية نفسية في معهد للتعامل مع حزن الأطفال: "استخدام كلمة الموت أمر مناسب". "لماذا يموت الناس؟" قد يسأل طفل صغير. يموت الناس عندما يكونون كبار جدا في العمر، أو في حالة مرض شديد جدا، أو عندما لا يتمكن الأطباء والممرضات من جعل أجسادهم تعمل بعد الآن. ويمكنك تغيير تلك الكلمات".



وتقول ميرنز طومسون إنها ستستخدم نفس المبادئ عند التحدث إلى الأطفال من مختلف المراحل العمرية. كتبت "إخبارهم بمعلومات بسيطة وصادقة والسماح لأسئلتهم بأن تقودهم إلى المعلومات التي قد يحتاجون إليها أكثر".



وتقول جولدمان إنه من المهم تجنب العبارات الملطفة عن الموت، والتي يمكن أن تسبب الارتباك وحتى تعقد عملية الحزن، مضيفة: "لا يدرك المجتمع فقط مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه بعض الجمل التقليدية-الأكليشيهات- الشعبية بعملية الحزن".



وتشير ميرنز طومسون إلى أن قول شخص ما "وافته المنية" أو أن الشخص "نائم" يجعل الأمر صعبا على الأطفال أن يفهموا ما حدث (ويقول آخرون، قد يخلق حالة من عدم اليقين الحقيقي أو حتى القلق بشأن ما يمكن أن يحدث عندما ينام شخص ما).



وهذا لا يعني أنه لا يمكنك التحدث إلى الأطفال بصدق بطريقة مناسبة لأعمارهم. وتقول إحدى السيدات أن زوجها توفي بسبب السرطان أخبرت بنتاها 4 و 8 أعوام أن أباهما لن يعود مرة أخرى،مشير إلى أن الأمر مؤلم أن تكون صادقًا وأحيانًا الحقيقة قد تكون مؤذية، لكن أشعر أن عدم إخبارهما بالحقيقة - وتحديدا بالنسبة للصغرى- سيؤدي فقط إلى إيذائها اكثر في النهاية "من خلال خلق أمل زائف.



يقول الخبراء إن الصدق مع الأطفال يساعد أيضا على بناء الثقة.



على سبيل المثال ، "إذا تم إخفاء الوفاة عن طريق الانتحار أو تم شرحها بطريقة غير صادقة ، فبمجرد أن يكتشف الطفل السبب الحقيقي للوفاة، قد يشعر بعدم الثقة في الأشخاص الأقرب إليهم الذين لم يخبروه السبب بصدق،" وفقا لميرنز طومسون.



وبالمثل ، يجب على الآباء أن يكونوا منفتحين على الأسئلة حول مجموعة واسعة من المشاعر التي يمكن أن يشعر بها الأطفال، بما في ذلك الحزن أو الذنب أو حتى العار.



قد يفترض الأطفال الأصغر سنًا، على سبيل المثال، أن وفاة شخص قريب منهم كان خطأهم بسبب التمركز حول الذات في ذلك العمر والتفكير السحري، وهما خصائص مشتركة لتلك الفئة العمرية. وتقول جولدمان إن المراهقين غالبًا ما يرغبون في معرفة المزيد من التفاصيل حول الموت مقارنة بالأطفال الأصغر سنا.