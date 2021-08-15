نائب رئيس «السيادة السودانى» يوجه قوات الدعم السريع بالتحلى بالمسئولية

وجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قوات الدعم السريع، بالالتزام والتحلي بالمسئولية والمحافظة على شرف الدولة وهيبتها.



وأكد دقلو، خلال مخاطبته قوات الدعم السريع بقاعدة طيبة العسكرية بالخرطوم على ضرورة الانضباط الشديد وتقديم الشكل اللائق للدعم السريع، مشددا على ضرورة احترام المواطنين.



وأشاد دقلو بالتنظيم والانضباط الذي أظهرته القوات، مشيرًا إلى أن هذا المظهر هو الذي قام عليه الدعم السريع.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 2803 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حتى يوم أمس، الذي شهد تسجيل 11 إصابة مؤكدة 9 منها في ولاية الخرطوم، بدون تسجيل أي وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى الآن بلغ 37 ألفا 543 إصابة، لافتا إلى أن الولايات الأكثر تضررا من الجائحة هي الخرطوم التي سجلت 24 ألفا و 791 إصابة، و 1139 إصابة.

وأضاف تقرير وزارة الصحة أن الذين تماثلوا للشفاء منذ بدء انتشار الفيروس بلغ عددهم 31 ألفا و 473 شخصا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.