إضاءة على تجربة الروائي السوداني جمال الدين علي الحاج في برنامج «ضيف الشهر»

إضاءة على تجربة الروائي السوداني جمال الدين علي الحاج في برنامج «ضيف الشهر»
شهدت فعالية «ضيف الشهر» ضمن نشاط المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح من باريس في شهرها الثاني، استضافة الكاتب الروائي السوداني جمال الدين علي الحاج، ومناقشة تجربته الروائية بمشاركة عدد من النقاد والأدباء والمهتمين، في أمسية ناجحة مساء السبت 24 يوليو 2021م.
وشارك في تقديم الأوراق كل من الكاتبة والأكاديمية السعودية د.عائشة الحكمي، والقاص والروائي والمترجم السعودي د.عبدالله الطيب، والروائي السوري محمد فتحي المقداد، بالإضافة إلى الناقد الأردني د. عاطف الدرابسة، والناقدة الجزائرية د. وافية حملاوي، ود. مبارك الخالدي من السعودية، وعدد من المتداخلين الآخرين والحضور منهم الناقدة د. دورين نصر من لبنان، والشاعر يوسف الحبوب من السودان.
يمكنكم الاطلاع على تسجيل الامسية على قناة المنتدى العربي الاوروبي للسينما والمسرح على يوتيوب
نسّق للندوة وأدارها، الروائي والناقد السوداني عماد البليك، وأشرف عليها السينمائي اليمني حميد عقبي رئيس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح.
وفي ورقتها أكدت د. عائشة الحكمي على أن رواية "الباترا مخاوي الطير" تقوم على توظيف الأسطورة، وأتت على مفهوم الأسطورة في الأدب ولماذا يلجأ إليه الكاتب.
وأوضحت بأن الرواية ناقشت قضايا من المجتمع السوداني وكانت كاشفة له. فيما قدم د. عبدالله الطيب ورقته التي تحدثت عن تطويع اللغة عند الكاتب والتعابير الجريئة وحضور الجنس، وذكر بأن الرواية تحث السودانيين لتقول لهم بأنه قد آن أوان النهضة السودانية، مشيرا إلى أن رواية "الباترا" تعتبر مرايا كاشفة للمجتمع السوداني في تنوعه. محمد فتحي المقداد تكلم عن مفهوم الحكمة ومنطق الطير وربطه بالرواية، كما أتى على فكرة إدانة السلطة داخل النص الأدبي، وكيف أن الكاتب يحث من خلال روايته بالحفاظ على التراث السوداني، مشيرا إلى أن الأسطورة تشكل جزءا أساسيا من بنية رواية "الباترا". الناقدة د. وافية حملاوي توقفت عند تجربة رواية " جنوكورو" وأنها تدور حول فكرة الهوية وتشير إلى انفصال الجزء الجنوبي من السودان، وأكدت بأن هاجس الهوية والتاريخ يسيطر على العمل. فيما ذهب د. عاطف الدرابسة إلى إثارة الجدل عبر قوله بأن الرواية تنطوي على فلسفة وجودية وهي تثير قضية الصراع بين العرب والثقافة القديمة بعيدة الجذور في التاريخ السوداني، وهي ثقافة حضارة نوبة وكوش التي أشارت لها الرواية والقائمة بمنطقة شمال السودان، بمعنى أوضح الصراع ما بين حضارتي وادي النيل والجزيرة العربية. وأكد بأن الروائي لعب على التاريخ بذكاء واستفاد من توظيف الأساطير القديمة، لكن الدرابسة قال بأنه ضد تيار الرواية التي تذهب للتاريخ وأن روايات ما بعد الحداثة تفضل أن تذهب إلى المستقبل، وهي سمة تفتقدها الروايات العربية.
من جهته أشار حميد عقبي إلى أن توظيف الأسطورة في المسرح والنصوص الحديثة يقوم على النظرة الذاتية النابعة من جوانية الكاتب، وليست إعادة إنتاج للموروث. وقد أثارت الندوة قضية مدى انتشار الأدب السوداني في البلدان العربية، وهل ما زال اسم الطيب صالح هو المسيطر في المخيلة العربية، د.عائشة الحكمي نفت ذلك وقالت بأن هناك العديد من الكتاب السودانيين الآن وأن الأدب السوداني بات معروفا للعرب.