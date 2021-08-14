إضاءة على تجربة الروائي السوداني جمال الدين علي الحاج في برنامج «ضيف الشهر»

شهدت فعالية «ضيف الشهر» ضمن نشاط المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح من باريس في شهرها الثاني، استضافة الكاتب الروائي السوداني جمال الدين علي الحاج، ومناقشة تجربته الروائية بمشاركة عدد من النقاد والأدباء والمهتمين، في أمسية ناجحة مساء السبت 24 يوليو 2021م.

وشارك في تقديم الأوراق كل من الكاتبة والأكاديمية السعودية د.عائشة الحكمي، والقاص والروائي والمترجم السعودي د.عبدالله الطيب، والروائي السوري محمد فتحي المقداد، بالإضافة إلى الناقد الأردني د. عاطف الدرابسة، والناقدة الجزائرية د. وافية حملاوي، ود. مبارك الخالدي من السعودية، وعدد من المتداخلين الآخرين والحضور منهم الناقدة د. دورين نصر من لبنان، والشاعر يوسف الحبوب من السودان.

يمكنكم الاطلاع على تسجيل الامسية على قناة المنتدى العربي الاوروبي للسينما والمسرح على يوتيوب

نسّق للندوة وأدارها، الروائي والناقد السوداني عماد البليك، وأشرف عليها السينمائي اليمني حميد عقبي رئيس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح.

وفي ورقتها أكدت د. عائشة الحكمي على أن رواية "الباترا مخاوي الطير" تقوم على توظيف الأسطورة، وأتت على مفهوم الأسطورة في الأدب ولماذا يلجأ إليه الكاتب.

وأوضحت بأن الرواية ناقشت قضايا من المجتمع السوداني وكانت كاشفة له. فيما قدم د. عبدالله الطيب ورقته التي تحدثت عن تطويع اللغة عند الكاتب والتعابير الجريئة وحضور الجنس، وذكر بأن الرواية تحث السودانيين لتقول لهم بأنه قد آن أوان النهضة السودانية، مشيرا إلى أن رواية "الباترا" تعتبر مرايا كاشفة للمجتمع السوداني في تنوعه. محمد فتحي المقداد تكلم عن مفهوم الحكمة ومنطق الطير وربطه بالرواية، كما أتى على فكرة إدانة السلطة داخل النص الأدبي، وكيف أن الكاتب يحث من خلال روايته بالحفاظ على التراث السوداني، مشيرا إلى أن الأسطورة تشكل جزءا أساسيا من بنية رواية "الباترا". الناقدة د. وافية حملاوي توقفت عند تجربة رواية " جنوكورو" وأنها تدور حول فكرة الهوية وتشير إلى انفصال الجزء الجنوبي من السودان، وأكدت بأن هاجس الهوية والتاريخ يسيطر على العمل. فيما ذهب د. عاطف الدرابسة إلى إثارة الجدل عبر قوله بأن الرواية تنطوي على فلسفة وجودية وهي تثير قضية الصراع بين العرب والثقافة القديمة بعيدة الجذور في التاريخ السوداني، وهي ثقافة حضارة نوبة وكوش التي أشارت لها الرواية والقائمة بمنطقة شمال السودان، بمعنى أوضح الصراع ما بين حضارتي وادي النيل والجزيرة العربية. وأكد بأن الروائي لعب على التاريخ بذكاء واستفاد من توظيف الأساطير القديمة، لكن الدرابسة قال بأنه ضد تيار الرواية التي تذهب للتاريخ وأن روايات ما بعد الحداثة تفضل أن تذهب إلى المستقبل، وهي سمة تفتقدها الروايات العربية.

من جهته أشار حميد عقبي إلى أن توظيف الأسطورة في المسرح والنصوص الحديثة يقوم على النظرة الذاتية النابعة من جوانية الكاتب، وليست إعادة إنتاج للموروث. وقد أثارت الندوة قضية مدى انتشار الأدب السوداني في البلدان العربية، وهل ما زال اسم الطيب صالح هو المسيطر في المخيلة العربية، د.عائشة الحكمي نفت ذلك وقالت بأن هناك العديد من الكتاب السودانيين الآن وأن الأدب السوداني بات معروفا للعرب.

