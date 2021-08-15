الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النقل: تطوير عربات السكة الحديد بأيد مصرية 100٪؜

قطار سكة حديد
قطار سكة حديد

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تقوم بتطوير ورفع  كفاءة المرفق، حيث تقوم بتحديث وتطوير الأسطول الحالي لعربات السكة الحديد المتهاكلة، وذلك بأيادي مصرية بنسبة 100%، داخل الورش المختلفة للسكة الحديد، ومنها ورشة المنيا وورش أبوزعبل وأبوراضي وطنطا، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة عدد 1223  بتكلفة ما يقرب من نصف مليار جنيه، ومنهم 1023 عربة يتم تطويرهم داخل تلك الورش و200 عربة مع مصنع سيماف التابع لهيئة السكة الحديد، وانتهت هيئة السكة الحديد من إعادة تأهيل وتحديث عدد 480 عربة وذلك خلال الفترة من شهر مارس الماضي وحتى يوليو لهذا العام، على أن يتم الانتهاء من باقي العربات والتي تبلغ 743 عربة بنهاية العام الجاري.

 

وتنفذ هيئة السكة الحديد عملية تطوير العربات داخل الورش التابعة لها من خلال إعادة تأهيل المقاعد المتهالكة، ومراجعة الشبابيك والأبواب التالفة، كما تقوم بإنارة تلك العربات بشكل كامل وتجديد الأرضيات بها وكذلك الأسقف في بعض العربات التي يوجد بها مشاكل فيالأسقف، وعقب التأكد من تجديد كافة أجزاء العربات يتم بعد ذلك دهانها بالكامل من الخارج بالألوان التي تتماشي مع القطارات الجديدة التي يتم توريدها والذي اعتمدته هيئة السكة الحديد ليكون أسطولها الرسمي.

 

وتعكف وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد على تطوير ورفع كفاءة معهد وردان وتحويله لكلية تكنولوجية، لتخريج متخصصين قادرين على رفع كفاءة المرفق وأكثر خبرة.

 

وقالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد لـ"الدستور"، إن هناك دراسة في الوقت الحالي لاستكمال المهندس طه رجب في عمله عند تحويل المعهد لكلية تكنولوجية تابعة للسكة الحديد.  

 

ونسلط الضوء في التقرير التالي، على المهندس طه رجب، مدير معهد وردان، مع معلومات تشير إلى استمراره كمدير بعد تحويله لكلية تكنولوجية. 

 

ويحرص مدير معهد وردرات المهندس طه رجب على تقديم أفكار جديدة من شأنها الارتقاء بمناهج دراسة النقل في مصر، منذ أن كان مدرسة فنية تابعة لهيئة السكة الحديد، وهو حاصل على ماجيستير نظم المعلومات (كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة المنصورة، وحاليا مسجل لدرجة الدكتوراة من نفس الكلية)، كما حصل على ماجيستير إدارة الأعمال (MBA) كلية التجارة بجامعة المنصورة (تم إنهاء الفصل الدراسي الأول بتفوق)، وبكالوريوس الهندسة الإلكترونية قسم الاتصالات الكهربية (كلية الهندسة الإلكترونية، جامعة المنوفية).

 

كما حصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، خلال خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط، وشارك في عدد من الدورات والمؤتمرات والمعارض التدريبية الحاصل عليها في مجال التدريب في شئون السكك الحديدية.

 

ويحسب له إعداد الخطط والبرامج التدريبية بالمعهد وفقاً للاحتياجات التدريبية للعاملين بالهيئة، وإعداد مواد التدريب اللازمة لبرامجالتدريب الداخلى قبل مواعيد تنفيذ هذه البرامج بالوقت الكافى، والإشراف على جميع أعمال المعهد وتنفيذ السياسة العامة للتعليم الفنيوالخدمات بالمعاهد الفنية التابعة للكلية التكنولوجية بالوزارة.

السكة الحديد تطوير العربات ١٠٠٪؜ مصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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