الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد سعد ينتهى من تسجيل أغنية فيلم «200 جنيه»

أحمد سعد
أحمد سعد

انتهى المطرب أحمد سعد، من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، الأغنية من ألحانه أيضًا، و يجري حاليًا  أعمال المونتاج للأغنية داخل شركة  “sequence”، ويطرح الفيلم بدور العرض السينمائي ٢٥ أغسطس.

 

فيلم “200 جنيه”، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

 

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي،بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.

 

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج  محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

 

وكان قد شارك الفنان أحمد سعد مؤخرا في السباق المضان الماضي من خلال مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب وقام بتقديم أغنية في المسلسل في حفل زفاف" موسى وحلاوتهم"، وهو المشهد الذي أثار جدلا كبيرا وقتها في العمل الذي يشارك في بطولته كل من هب. مجدي وصبري فواز وأحمد محارب وسيد رجب وأخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة 

 

بينما قدم أحمد سعد مؤخرا أغنية "الملوك" والتي شارك فيها مطرب المهرجانات عنبة وحققت مشاهدات كبيرة جدا على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب".

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