الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصدرين المصريين» توقع مذكرة تفاهم مع شعبة صناعة الأجهزة الطبية

جمعية المصدرين المصريين
جمعية المصدرين المصريين

وقعت جمعية المصدرين المصريين مذكرة تفاهم مع شعبة صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات، بشأن التعاون المشترك في تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة.

ويهدف التعاون إلى تنفيذ عدد من الأنشطة، منها تنفيذ مشروع تأهيل حصول الشركات على (CE Mark)،  لمنتجات المعامل و الأجهزة و المستهلكات الطبية، و تنظيم بعثات تجارية وترويجية للشركات التابعة لقطاعات الشعبة المختلفة،  وعقد لقاءات مع الشركات المستوردة مثل دول غرب أفريقيا وتونس والمغرب.

وأضافت الجمعية، أنه سيتم إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة بقطاع المستلزمات الطبية في تنفيذ مشروع ( Clean Room) داخل المصانع طبقًا لمشروع (EPAP) مع جهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي، فضلًا عن وضع خطة تنفيذية لعمل كتالوجات رقمية خاصة بكافة القطاعات الفرعية ومنتجات المستلزمات الطبية.

جدير بالذكر، أن جمعية المصدرين المصريين، أشارت إلى أن الحكومة المصرية هدفها رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن لديها خطة أيضًا لزيادة ورفع الصادرات تزامنًا مع خطة الحكومة.

وفي السياق، أضاف إسلام إدريس، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالجمعية، أن الجمعية حريصة على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية للإطلاع على أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى، مؤكدًا انه يتم عقد الاجتماعات والندوات مع الصناع والمستثمرين، بالإضافة إلى توقيع البروتوكولات للعمل على زيادة الصادرات.

و أشار مدير قطاع التسويق بجمعية المصدرين المصريين، إلى أهمية اتفاقية الميركسور الموقعة بين مصر ودول الميركسور، مؤكدًا أن صادرات مصر إلى البرازيل بلغت نسبة كبيرة، مطالبًا باستغلال اتفاقية الميركسور في زيادة حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن الجمعية تركز على التعاون مع دول الميركسور، وهم الأرجنتين و البرازيل، والأوروجواى وباراجواى،  في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

المصدرين المصريين الاجهزة الطبية الشركات ترويج مذكرة تفاهم الاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

الصحة: 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

محمد الباز: لا شيء أخطر على البلد من التعصب والتطرف

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟