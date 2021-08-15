«المصدرين المصريين» توقع مذكرة تفاهم مع شعبة صناعة الأجهزة الطبية

وقعت جمعية المصدرين المصريين مذكرة تفاهم مع شعبة صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات، بشأن التعاون المشترك في تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة.

ويهدف التعاون إلى تنفيذ عدد من الأنشطة، منها تنفيذ مشروع تأهيل حصول الشركات على (CE Mark)، لمنتجات المعامل و الأجهزة و المستهلكات الطبية، و تنظيم بعثات تجارية وترويجية للشركات التابعة لقطاعات الشعبة المختلفة، وعقد لقاءات مع الشركات المستوردة مثل دول غرب أفريقيا وتونس والمغرب.

وأضافت الجمعية، أنه سيتم إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة بقطاع المستلزمات الطبية في تنفيذ مشروع ( Clean Room) داخل المصانع طبقًا لمشروع (EPAP) مع جهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي، فضلًا عن وضع خطة تنفيذية لعمل كتالوجات رقمية خاصة بكافة القطاعات الفرعية ومنتجات المستلزمات الطبية.

جدير بالذكر، أن جمعية المصدرين المصريين، أشارت إلى أن الحكومة المصرية هدفها رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن لديها خطة أيضًا لزيادة ورفع الصادرات تزامنًا مع خطة الحكومة.

وفي السياق، أضاف إسلام إدريس، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالجمعية، أن الجمعية حريصة على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية للإطلاع على أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى، مؤكدًا انه يتم عقد الاجتماعات والندوات مع الصناع والمستثمرين، بالإضافة إلى توقيع البروتوكولات للعمل على زيادة الصادرات.

و أشار مدير قطاع التسويق بجمعية المصدرين المصريين، إلى أهمية اتفاقية الميركسور الموقعة بين مصر ودول الميركسور، مؤكدًا أن صادرات مصر إلى البرازيل بلغت نسبة كبيرة، مطالبًا باستغلال اتفاقية الميركسور في زيادة حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن الجمعية تركز على التعاون مع دول الميركسور، وهم الأرجنتين و البرازيل، والأوروجواى وباراجواى، في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.