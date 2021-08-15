والد الحاصلة على المركز الأول فى الشهادة الثانوية: مكالمة شيخ الأزهر وسام

صرح يوسف كامل محمود والد الطالبة نجلاء بأنه فخور جداً بمكالمة شيخ الأزهر الشريف وسعيد لسماع صوته عبر الهاتف، مشيرا إلى أنها وسام شرف له ولعائلته، موضحاً أنه لم يكن يصدق الأمر في بدايته، وعلي الرغم من عامل المفاجئة في الاتصال إلا أن سعادته بسماع صوته لا توصف.

وأضاف يوسف أإن شيخ الأزهر قال له “ألف مبروك بنتك حصلت علي المركز الأول في الشهادة الثانوية بالقسم الأدبي ونحن سعداء لها ونتمنى لها المزيد من التوفيق والشكر لوالديها وسيتم تكريمها شخصياً في احتفالية يجري الآن تنظيمها”.

وأوضح يوسف أنه لم يصدق نفسه لسماع صوت شيخ الأزهر شخصياً وقيامه بتهنئته بتفوق نجلته فاليوم عيدين عيد بمكالمة شيخ الأزهر والأخر بتفوق نجلته في الثانوية الأزهرية.

ومن جانبه حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهنئة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر اتصالات هاتفية، اليوم السبت، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م.

وأشاد فضيلته، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص فضيلته على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

ومن المقرر أن يعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء أوائل الأوائل.