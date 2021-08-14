نائب اتحاد المستثمرين يشيد بدور الحكومة في النهوض بقطاع التشييد والبناء

أشاد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بدور الحكومة في النهوض بقطاع التشييد والبناء خلال الفترة الماضية، من خلال إنشاء المدن الجديدة.

وقال الشندويلي في تصريح لـ"الدستور" إن تلك النهضة الإنشائية ساهمت في تشغيل عدد كبير من مصانع مواد البناء، بالإضافة إلى زيادة إنتاجها، فضلًا عن توفير فرص عمل كثيرة وخاصة لأهالي محافظات الصعيد، ما أدى إلى الحد من الهجرة الداخلية والخارجية للبحث عن فرص عمل مناسبة.

وتوقع زيادة مبيعات القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ما يرجع إلى إطلاق مبادرة التمويل العقاري بتمويل 3٪ على قسط 30 عامًا، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى رواج حركة القطاع العقاري وصناعة مواد البناء.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن من إيجابيات النهوض بالقطاع العقاري، دخول شركات مصرية جديدة في سوق العمل، وهذا سيمكن مصر من فرصة تصدير العقار إلى الخارج.