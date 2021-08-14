الإعدام شنقًا لقاتل شريكه بسبب التنقيب عن الآثار في الغربية

أصدرت محكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، حكمًا بمعاقبة المتهم "محمد.م" بالإعدام شنقا، فيما أسند إليه من اتهامات بالشروع في قتل "السيد.الـ" عمدًا وذلك بسبب خلافات بينهم أثناء التنقيب عن الآثار.



تعود أحداث الواقعة بعدما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغات بمصرع شخص على يد آخر بسبب التنقيب عن الآثار، بقرية ابيار التابعة لمركز كفرالزيات.



انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر الزيات إلى محل الواقعة وتبين من التحريات الأولية مصرع شخص يدعي " السيد.ال" علي يد "محمد.م"، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى ابيار المركزي، بسبب خلافات بينهم في التنقيب عن الآثار، فقام الأول بقتل الأخير مستخدماً "سلاح أبيض" وتم التحفظ على القاتل والأدوات المستخدمة في التنقيب.



وتم اقتياده إلى ديوان عام المركز، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لاتخاذ ما يلزم، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيق، ونقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، بعد استيفاء أوراق القضية، والتي أصدرت حكمها المتقدم بعد تداولها عدة جلسات.