السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولتي تهريب لعملة ومخطوطة أثرية

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك طرود البريد من ضبط محاولتي تهريب لعملة ومخطوطة أثرية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك فيديكس، اشتبه طارق فرج مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم483843088949 بيان جمركى رقم 55734 لسنة 2021 واردة من الهند.

وبالعرض على جون جميل مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من طارق فرج ومصطفى أمين مأمورى الحركة ومحمد جمال مدير إدارة الحركة لفتح الطرد فتبين وجود تمثال وسجادة وبرواز زجاجى بداخله ورقة مخطوطة مكتوبة من ناحية بالمداد الأسود والناحية الآخرى من الورقة عبارة عن صورة منمنمة ملونة.

وبالعرض على لجنة متخصصة من دار الكتب والوثائق القومية، فأفادت بأن المخطوطة أصلية مكتوبة بالمداد الأسود باللغة العربية وبخط فارسى والوجه الآخر من الورقة عبارة عن صورة منمنمة ملونه لأشخاص يمتلكون جيادا فى معركة حربية وهى تخضع لقانون المخطوطات رقم 183لسنة 2018.

وفى المحاولة الثانية وبناء على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي بالاشتباه فى مشمول البوليصة رقم 771541382482 برقم محجوزات 24559 والواردة من أمريكا.

وبالعرض علي جون جميل مدير جمرك فيدكس قرر تشكيل لجنة من مصطفى أمين مأمور الحركة ومحمد جمال الدين مدير إدارة الحركة لمعاينة المشمول فتبين وجود عملة ورقية نقدية مصرية فئة 10 قروش بتاريخ 1940 يشتبه فى كونها أثرية.

وتم عرض العملة على وحدة الأثار بقرية البضائع، فأفادت بأن العملة الورقية ترجع لعصر الملك فاروق الأول، وتخضع للقرار الجمهوري 114 لسنه 1973 والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة طبقا لاتفاقية اليونيسكو والاتفاقيات الثنائية بين الدول فى 2010 ويتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

فيما قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 5 و7 لسنة 2021 بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

اللغة العربية فارس قانون اجراءات استيراد جمهور ضبط تهريب مدير العربية عرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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