بايدن: أي عمل من طالبان يستهدف الأمريكيين سيواجه برد قوي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن إدارته تعمل على إجلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية في أفغانستان والمعرضين لخطر خاص من حركة "طالبان".

وقال بايدن في تصريحات له مساء اليوم، إنه سمح بنشر ما يقرب من 5000 جندي أمريكي للتأكد من أنه يمكن لقواته إجراء انسحاب منظم من أفغانستان.

وأضاف: "على مدار الأيام الماضية كنت على اتصال وثيق مع فريقي للأمن القومي بشأن أفغانستان وحماية مصالحنا، وأبلغنا ممثلي طالبان في الدوحة أن أي عمل يستهدف الأمريكيين سيواجه برد سريع وقوي".

وأوضح جو بايدن أنه وجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن بدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين في سعيهم للحل السياسي ومنع إراقة الدماء .

وشدد على أنه أبلغ فريقه الأمني أن الولايات المتحدة ستحافظ على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات المستقبلية من أفغانستان.

طالبان تستمر في بسط نفوذها

فيما أعلنت حركة طالبان، في وقت سابق السبت، السيطرة على مدينة مهترلام عاصمة ولاية لغمان شرقي أفغانستان وسط هروب لقوات الجيش الأفغاني الحكومية.

وأوضحت طالبان في تصريحات مساء اليوم، أن حاكم ولاية لغمان وقوات الجيش وبقية المسئولين هربوا نحو فيلق (201 سيلاب).

وكشفت طالبان عن أنها سيطرت على سجن ولاية لغمان المركزي شرقي أفغانستان، وأطلقت سراح جميع المعتقلين داخلها.

وأكدت أنه عصر اليوم سقطت مديرية برمل بولاية بكتيكا بجميع ملحقاتها في أيدي قوات طالبان، بينما قوات الجيش الأفغاني والشرطة جاؤوا واستسلموا لعناصر الحركة، وسلموا لهم جميع الأسلحة والتجهيزات العسكرية.

وكشفت طالبان في وقت سابق عن أن قواتها شنت هجمات من 4 محاور على مدينة مهترلام عاصمة ولاية لغمان، وتم كسر الحزام الأمني والدفاعي للمدينة، وأحرز مقاتلوها تقدما باتجاه مقر الولاية.

وأكدت طالبان استسلام حاكم ولاية بكتيا "كل نبي أحمد زي"، وقائد الشرطة "دولت خان زدران"، و"عزيز الله كاروان" وعدد كبير من الجنود والشرطة لعناصر الحركة في مدينة شرنة بالولاية المذكورة، وتسليم مدرعات وسيارات وكميات كبيرة من الأسلحة والتجهيزات العسكرية.

وأكد مسؤولون محليون أفغانيون، في وقت سابق السبت، سقوط مدينة مزار شريف أحد أهم مدن أفغانستان بيد حركة طالبان بينما فرت القوات الحكومية، منها نحو أوزبكستان.