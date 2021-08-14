إخماد حريق بمنطقة زراعية على الكورنيش الجديد بأسوان (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة أسوان، السبت، من السيطرة على حريق شب بأحد المناطق الزراعية بكورنيش أسوان الجديد، ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق بمنطقة زراعيه

جاء ذلك أثناء المرور الميداني العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، لاحظ حريق إحدى المناطق الزراعية بالكورنيش الجديد، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية والتعامل مع الحريق، وتمت السيطرة على الحرائق ولا يوجد إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحضور نائب رئيس المدينة لقطاعي غرب وجنوب والاستاذ رئيس حي غرب.

حريق بمنطقة زراعيه

تلقت مديرية أمن أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق بأحدى المناطق الزراعية بكورنيش أسوان الجديد، ولكن لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.