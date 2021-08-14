الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح مستشفى المعلمين بحى المناخ

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، مستشفى المعلمين بنطاق حى المناخ، بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وخلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، وعلي الألفى نقيب المعلمين ببورسعيد، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام ووحدات المستشفى الجديدة، قائلا: “تضاف لمنظومة العمل الطبى المتميزة بمحافظة بورسعيد”.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة فى المجال الطبى والصحى، وأن مستشفى المعلمين تم إنشائها لخدمة معلمى بورسعيد، تقديرا لدور وجهود المعلم فى تنشئة الأجيال القادرة على بناء المستقبل.

ولفت إلى أن محافظة بورسعيد حققت إنجازا كبيرا فى القطاع الصحى بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى ساهمت فى تطوير المنظومة الصحية بكامل مقوماتها ووفرت الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين.

افتتح محافظ مستشفى بورسعيد الغضبان

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وائل لطفي

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