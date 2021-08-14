أشرف زكي عن «الجريمة»: تجربة تحدث لأول مرة في المسرح

عبر الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بتقديم العرض المسرحي الجريمة على خشبة مسرح «النهار» في شارع قصر العيني، وهو العرض الذي تقوم ببطولته الفنانة راندا البحيري وهو من إخراج محمد علام.

وقال «زكي» في تصريحات لـ«الدستور» إن العرض المسرحي لأول مرة يتم تقديم هذه النوعية من العروض على المسرح.

وأضاف «زكي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الفكرة عرضها على المخرج محمد علام وتم الموافقة عليها، مشيرا إلى أن مسرح النهار الذي يقام عليه العرض يهدف لتقديم الشباب المسرحيين بشكل قوي لسوق الإنتاج الدرامي والسينمائي، مؤكدا أنه خرج منه عدد كبير من النجوم من بينهما الفنان عابد عناني والفنان أحمد الرافعي.