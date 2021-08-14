الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان.. مصدر: «ميقاتي» يعلن تشكيل حكومة محاصصة خلال 72 ساعة

رئيس وزراء لبنان
رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي

كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أن تشكيلة الحكومة اللبنانية النهائية سوف يتم الإعلان عنها خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقال المصدر في تصريح خاص للدستور، إن ميقاتي رفض إعلان تشكيلة الحكومة، قبل إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم الكامل عن المحروقات، حتى لا تتحمل حكومته مسئولية الغضب الشعبي تجاه رفع الدعم.

كما أشار إلى أن سلامة لم يتحرك من تلقاء نفسه، إذ جاء قرار رفع الدعم بناء على اتفاق بين السياسيين، حتى يتثنى له بتشكيل الحكومة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة المعتذر حسان دياب كان على علم بالقرار وكان ضمن المشاركين به.

فيما أزاح المصدر الستار عن التشكيلة الأولية للحكومة، والتي تبدو من هيكلتها استمرارها على نهج المحاصصة الطائفية، حسب المصدر نفسه.

وجاءت التشكيلة التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، بأن تكون وزارة العدل لشخصية من طرابلس سنية، ووزارة الداخلية تم الاتفاق على شخص ماروني محايد، وكان وزيرا سابق، حسب المعلومات التي قالها المصدر.

وتابع: "سوف يختلف نصيب حزب الله في المحاصصة بالحكومة القادمة، ليأخد وزارة الاجتماعية بدلا عن وزارة المالية".

وكان أكد ميقاتي الخميس الماضي، أنه سيتابع بحث تشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لميقاتي عقب لقائه برئيس الجمهورية للمرة الثامنة منذ تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أكد السبت، أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، في وقت قطع به لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وقال سلامة في مقابلة إذاعية: "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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