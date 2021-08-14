السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: اجتماع الأسر المصرية تقليد سياسي انفرد به الرئيس منذ توليه الحكم

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طوال الوقت عندما يتحدث يكون هناك رسائل من المفروض أن تصل للجميع لأن كلامه واضح ومحدد.

وأضاف خلال حلقة برنامجه "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "ظهرت اجتماعات الأسر لأنه في عام 2014 كان هناك حالة من الاستقطاب الشديد واختلاف في الرأي، وحرص الرئيس على جمع الناس على هدف واحد وكلمة واحدة، وكان من المهم أن يتحدث الناس مع بعض والرئيس يوضح ما لديه والناس تسأل بعفوية بدون إعدادات مسبقة".

 

التفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تجار: «الوقت الحالي الأنسب للبيع»

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟