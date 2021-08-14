الباز: اجتماع الأسر المصرية تقليد سياسي انفرد به الرئيس منذ توليه الحكم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طوال الوقت عندما يتحدث يكون هناك رسائل من المفروض أن تصل للجميع لأن كلامه واضح ومحدد.

وأضاف خلال حلقة برنامجه "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "ظهرت اجتماعات الأسر لأنه في عام 2014 كان هناك حالة من الاستقطاب الشديد واختلاف في الرأي، وحرص الرئيس على جمع الناس على هدف واحد وكلمة واحدة، وكان من المهم أن يتحدث الناس مع بعض والرئيس يوضح ما لديه والناس تسأل بعفوية بدون إعدادات مسبقة".

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