قبل انطلاقه غدًا.. الاستعدادات النهائية لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

يعكف صناع مهرجان القلعة للموسيقى والغناء على التحضيرات والتجهيزات النهائية قبل انطلاق دورته الـ 29 الجديدة، والتي تبدأ غدا الأحد وتستمر حتى يوم 30 من الشهر نفسه.

مهرجان القلعة

برنامج حفلات مهرجان القلعة

- برنامج الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

- تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

- تضم فعاليات المهرجان 31 حفل موسيقي وغنائي.

- ينطلق المهرجان مساء الأحد 15 أغسطس حتى الاثنين 30 أغسطس.

- تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر بسعر رمزي في المدخل الأول للقلعة.

- تقام الحفلات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميا.

- الإثنين 16 أغسطس مي فاروق.

- الثلاثاء 17 أغسطس أحمد جمال.

- الأربعاء 18 أغسطس ياسين التهامي.

- الخميس 19 أغسطس علي الحجار.

مهرجان القلعة

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اعتمدت برنامج فعالياته، إذ تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

مهرجان القلعة

ومن المقرر أن يشرف على برنامج فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، لتضم فعالياته 31 حفلًا موسيقيًا وغنائيًا متنوعًا.

وخلال الإنفوجراف التالي؛ يقدم "الدستور" كل ما تريد معرفته عن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

مهرجان القلعة

وكانت وزيرة الثقافة قد أكدت أن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إحدى الفعاليات الراسخة التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية منذ عام 1990، ونجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى، مشيرة إلى أنه ملحمة فنية تشرق فى سماء القاهرة كل عام لتجسد مشهدًا تنويريًا تلتف حوله الأسرة المصرية وضيوف مصر من مختلف دول العالم، وتابعت أنه يعد من الأدوات الإيجابية الفاعلة لتنفيذ خطط بناء المجتمع والإنسان وتحقيق العدالة الثقافية.

ومن جهته؛ قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يعد تجسيدًا للدور المجتمعى لدار الأوبرا لأنه يخاطب المواطن المصري البسيط، ولذلك فهو يعتبر أحد أهم المهرجانات التى تنظمها الأوبرا.

وجدير بالذكر أن مهرجان القلعة، الذي انطلقت دورته الأولى عام 1990، يعد من أشهر المهرجانات الفنية الموسيقية، التي تقام في العاصمة المصرية، جماهيريًا.